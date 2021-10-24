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КБГУ частично переходит на дистанционку из-за сложной ситуации с коронавирусом

Сузы Кабардино-Балкарии также перевели на дистанционный режим

НАЛЬЧИК, 24 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкарский госуниверситет частично переходит на дистанционный режим обучения из-за сложной обстановки с распространением коронавируса в регионе. Об этом сообщается на странице вуза в воскресенье в социальной сети Instagram.

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"Из-за сложной эпидемиологической ситуации в нашей республике с понедельника университет частично переходит на дистанционный режим. <...> Дистанционный режим - это не просто, но мы надеемся, что в скором времени вновь сможем встретиться в аудиториях нашего вуза",- говорится в сообщении.

В нем приведен список направлений, которые продолжат обучение на онлайн-площадках. Вуз является одним из крупнейших учебных заведений региона. Ранее сообщалось, что сузы Кабардино-Балкарии также перевели на дистанционный режим, в школах каникулы объявили на неделю раньше, не будут работать спортивные секции и учреждения дополнительного образования, детские сады.

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