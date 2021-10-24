Свыше 1,2 тыс. компаний малого бизнеса в Москве получили компенсации на СИЗ

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Компенсации для приобретения средств индивидуальной защиты для работников получили 1 250 компаний малого бизнеса столицы. Об этом в воскресенье сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Сегодня 1 250 компаний уже получили компенсации", - сказал он. В пресс-службе департамента уточнили ТАСС, что речь идет о компенсациях расходов на приобретение средств индивидуальной защиты.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента России Максиму Орешкину с предложением компенсировать в 2021 году ресторанам и кафе расходы на профилактику распространения коронавируса. Он отметил, что участники круглого стола на площадке Совета Федерации озвучили предложение о компенсации расходов на профилактику распространения инфекции для сферы общепита или субсидии на профилактические мероприятия от коронавируса по аналогии с мерами поддержки, предоставленными в 2020 году.

В июне в Москве утвердили пакет мер антикризисной поддержки предприятий общепита. В частности, кафе и рестораны включили в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный размер субсидии - 1 млн рублей, получатель может потратить ее на одну или несколько целей, в частности, на компенсацию затрат на мероприятия по профилактике коронавируса (не более 15 тыс. рублей), а также на средства индивидуальной защиты для работников (не более 6,5 тыс. рублей). Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена материальная помощь в размере 21,5 тыс. рублей.