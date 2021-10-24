Минздрав Белоруссии отметил увеличение темпов вакцинации от коронавируса

МИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии ставит задачу вакцинировать от коронавирусной инфекции не менее 60% населения, в последние дни темпы вакцинации увеличились. Об этом сообщила в воскресенье первый замглавы ведомства Елена Богдан в эфире телеканала ОНТ.

"Население услышало нас и активно включилось в вакцинацию. У нас есть регионы, которые уже приближаются к 35% вакцинации населения. Мы себе ставим промежуточную планку в 40%, как изначально рекомендовала ВОЗ, но считаем, что должно быть вакцинировано не менее 60% населения. Мы идем к этому", - отметила она.

Богдан сообщила, что в республике уже начали ревакцинацию, "так как первыми <...> вакцинировались медицинские работники в январе, а население в целом получило вакцину в марте-апреле". Представитель Минздрава констатировала, что "эта волна [коронавируса] сложная для стационарного сектора и по тяжести течения заболевания, и по нуждаемости пациентов в кислороде". "По сравнению с предыдущими волнами мы увеличили количество кислородных точек в четыре раза", - сказала первый замминистра.

За последние сутки в республике зарегистрированы 2 044 пациента с COVID-19, выписаны 2 354 пациента. Всего с начала пандемии в Белоруссии были зарегистрированы 586 234 человека с положительным тестом на COVID-19, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 515 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.