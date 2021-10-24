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Константинопольский патриарх по рекомендации врачей проведет ночь в больнице в США

Патриарха Варфоломея госпитализировали в связи с недомоганием после долгого перелета

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей, госпитализированный в Вашингтоне связи с недомоганием после долгого перелета, проведет ночь под присмотром врачей и будет выписан в понедельник. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата.

"Его Святейшество чувствует себя хорошо. По совету врачей он останется на ночь под наблюдением и, как ожидается, будет выписан завтра утром", - говорится в сообщении.

Патриарх Варфоломей прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. На следующий день он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотного графика. В качестве меры предосторожности патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. Ожидается, что он пробудет в США до 3 ноября.

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