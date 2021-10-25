"Форум стратегов" стартует в Петербурге в очном формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Общероссийский форум "Стратегическое планирование в регионах и городах России" открывается в понедельник в Петербурге.

"Через год после завершения онлайн-этапа XIX Общероссийского форума "Стратегическое планирование в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия" состоится очный этап, который соберет в Санкт-Петербурге 25-26 октября российских и международных экспертов в области стратегического планирования. Более 30 сессий, круглых столов и пленарных заседаний вошло в двухдневную программу Форума", - сообщили организаторы мероприятия.

Программа включает мероприятия, посвященные технологии и лучшей практике стратегического планирования, целям устойчивого развития (ЦУР), развитию городской инфраструктуры, постковидной ситуации, эффективным системам государственного управления, социальным инновациям и взаимодействию с международными партнерами. Планируется также обсудить тему Арктики. В программе форума - финал VII конкурса муниципальных стратегий "Лучшая реализующаяся стратегия в Арктике" (КМС-2021). Финалисты конкурса из 11 муниципальных образований соберутся 25 октября, чтобы очно представить свои проекты и определить лучшую стратегию.

Учитывая успешный опыт онлайн-этапа, организаторы планируют применить гибридный формат для всех международных акций форума, дав возможность принять участие зарубежным спикерам в режиме онлайн.

На площадке форума будет обеспечено соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Проход на площадку возможен с QR-кодом, сертификатами о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом или справкой, что человек переболел коронавирусной инфекцией за последние полгода.

Ежегодный Форум стратегов проводится в Петербурге с 2002 года, за это время он стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов РФ. В форуме принимают участие около тысячи экспертов: представители Федерального Собрания РФ, министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций, средств массовой информации, а также иностранные эксперты.