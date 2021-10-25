Путин поздравил Федеральную таможенную службу с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) надежно обеспечивает национальные интересы страны, заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю отмечаемого 25 октября в России Дня таможенника. Видеообращение главы государства опубликовано в понедельник на сайте телеканала "Рен ТВ".

"За прошедшие годы таможенная служба существенно изменилась, в результате ряда преобразований было сформировано эффективное, сильное ведомство. Сегодня оно является прочной опорой для государства, надежно обеспечивает национальные интересы страны", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что ФТС играет значимую роль в пополнении госбюджета, способствует наращиванию внешних торговых связей и развитию комфортных условий для ведения бизнеса. Президент отметил, что российские таможенники идут в ногу со временем, совершенствуя формы и методы своей работы и осваивая для этого передовые технологии, в том числе цифровые.

"Отмечу, что широкое внедрение электронных интерактивных сервисов позволило в разы сократить сроки таможенного оформления и контроля, сделало эти процедуры более быстрыми, удобными и понятными для граждан, для представителей малого и среднего бизнеса, для крупных компаний", - сказал Путин, подчеркнув, что это повышает конкурентоспособность российской экономики и делает более комфортной жизнь людей.

"Вместе с тем, еще остаются вопросы, которые требуют скорейшего решения, есть резервы для повышения прозрачности и простоты таможенного администрирования, в целом для улучшения качества работы вашего ведомства. И здесь нужно задавать самую высокую планку, ориентироваться на национальные интересы, на запросы граждан. Рассчитываю, что ФТС продолжит курс на развитие открытого диалога с бизнесом, на укрепление доверия со стороны общества", - сказал глава государства. В числе приоритетов работы таможни он назвал также активное содействие углублению интеграции на евразийском пространстве.

Путин поздравил всех российских таможенников и ветеранов службы с профессиональным праздником и с 30-летием создания таможенных органов РФ, "сотрудники которых продолжили лучшие традиции многих поколений своих предшественников". "Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу, - сказал президент. - Уверен, что такие высокие требования должны предъявляться к каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству".