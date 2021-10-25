Константинопольский патриарх утверждает, что, признав ПЦУ, восстановил справедливость

НИКОСИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Константинопольский патриарх Варфоломей полагает, что своим решением признать неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ) он восстановил историческую справедливость. Такую позицию иерарх изложил в интервью, опубликованном в воскресенье на сайте кипрской газеты Politis.

По его версии, "резкая реакция Московского патриархата" на признание автокефалии ПЦУ была вызвана тем обстоятельством, что "спустя несколько веков константинопольская мать-церковь восстанавливает справедливость в Киеве". Тем самым он дал понять, что считает неправомерной передачу Киевской митрополии под власть Московского патриархата при правлении Константинопольского патриарха Дионисия IV в последней четверти XVII века, так как она якобы была совершена под давлением.

"Моего предшественника Дионисия IV заставили подписать это письмо о передаче", - утверждает Варфоломей в интервью, приуроченном к 30-летию его пребывания на патриаршем престоле. "Нашей мотивацией была и есть истина, и это всегда оставалось крестом каждого Вселенского патриарха", - добавил он.

Коснувшись осуждения Русской православной церковью (РПЦ) его действий по признанию автокефалии ПЦУ, Варфоломей сказал: "Меня беспокоит не столько клевета в мой адрес, сколько попытки ущемить права Константинополя [Константинопольского патриархата]".

Его решение о предоставлении ПЦУ томоса об автокефалии стало причиной того, что 15 октября 2018 года РПЦ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.

Церковный раскол

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января 2019 года патриарх Варфоломей передал главе ПЦУ Епифанию (Думенко) томос об автокефалии, а в августе 2021 года побывал с визитом в этой стране, где совершил совместный молебен с руководством раскольнической структуры.

РПЦ и Украинская православная церковь считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римско-католической церковью, привели к расколу православия в мире.