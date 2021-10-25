Около 100 тыс. человек стали участниками программы "Дальневосточный гектар"

ТАСС, 25 октября. Количество участников программы "Дальневосточный гектар", стартовавшей пять лет назад в ДФО, по данным корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на конец октября, приблизилось к 100 тыс. человек.

Программа "Дальневосточный гектар" является одной из социальных инициатив правительства России, участником которой может стать житель любого региона страны, а с 2019 года - еще и участники государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Условия программы продолжают совершенствоваться и дополняться новыми опциями.

Для каких целей берут гектар

По данным корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, самый популярный вид использования участков - строительство индивидуальных жилых домов. Для улучшения жилищных условий программой воспользовались 42% участников. Возможность развития сельского хозяйства заинтересовала 36% получивших "Дальневосточный гектар", 10% участников программы использовали бесплатные наделы для занятия бизнесом, 7% - под рекреационные проекты.

По мнению опрошенных ТАСС экспертов, реализация проектов в сфере животноводства и растениеводства будет способствовать дальнейшему решению в дальневосточных регионах вопросов продовольственной безопасности. "Конкурентным преимуществом Дальнего Востока наряду с его геостратегическим положением является наличие условий для производства экологически чистой продукции. По своим характеристикам Амурская область, например, может и вовсе стать дальневосточной Кубанью", - уверен председатель комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Преподаватель кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Алексей Кулинич рассказал, что для более активного включения участников программы в крестьянско-фермерскую деятельность разработана программа "Аграрная школа". Проект дорабатывается, и в начале 2022 года будет представлен с учетом всех нововведений.

"Мы будем делать более комплексную программу с точки зрения возможности реализации агростартапов как для участников программы "Дальневосточный гектар", так и для тех, кто в нее не вступил. Это очень важно, так как многие, желая развивать на гектарах проекты в области сельского хозяйства, но не имея опыта, сталкиваются с проблемами. Поэтому помимо существующих блоков, в которых эксперты рассказывают об особенностях деятельности в сфере животноводства и растениеводства, запланировано ввести блок, посвященный написанию бизнес-проекта и его защиты", - сказал Кулинич, добавив, что такой подход увеличит шансы на получение грантовой поддержки.

Гектар 2.0

Депутаты нового созыва Госдумы совместно с Минвостокразвития РФ намерены до конца года усовершенствовать закон о дальневосточном гектаре, в частности, увеличив срок подписания договора безвозмездного пользования земельным участком. Об этом ТАСС сообщил Харитонов.

Сейчас земельный участок по программе предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. "С точки зрения правоприменения, пять лет - срок относительно небольшой. О том, что данной программе уделяется большое внимание, говорит тот факт, что за прошедший период изменения в закон вносились 10 раз. Мы и сейчас работаем над тем, чтобы сделать этот механизм эффективнее. Именно с этой целью на основе проведенного анализа мы с коллегами внесли соответствующую законодательную инициативу, ее концепция уже поддержана правительством", - сказал Харитонов.

В числе предлагаемых изменений - увеличение срока подписания гражданами договора безвозмездного пользования земельным участком, сохранение права на однократное получение другого земельного участка при одностороннем отказе при наличии объективных обстоятельств. "Думаю, в течение осенней сессии законопроект будет отработан и принят. Безусловно, в дальнейшем мы будем совместно с министерством [по развитию Дальнего Востока и Арктики] внимательно следить за правоприменением и предлагать дополнительные меры государственной поддержки", - добавил председатель думского комитета.

Харитонов напомнил, что в этом году закон о дальневосточном гектаре уже претерпел существенные изменения. С 1 августа участники программы получили возможность брать бесплатно дополнительный участок при условии, что первый "гектар" ими успешно освоен и получен в собственность или длительную аренду. Кроме того, действующий механизм распространили на территорию Арктической зоны.

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков считает, что распространение программы на Арктику, а также выделение второго гектара при успешном освоении первого поможет большему числу людей реализовать мечты на своей земле - построить дом, создать фермерское хозяйство, заняться предпринимательством, туристическими проектами.

О поддержке получателей земли

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, получателям земельных участков в регионах Дальневосточного федерального округа доступно около 35 различных мер государственной поддержки, среди которых - гранты, субсидии и льготы. Есть и специальные региональные виды помощи.

Популярностью пользуются субсидии на развитие животноводства в личных подсобных хозяйствах, гранты на поддержку создания хозяйств населения, гранты для начинающих фермеров, льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Востребованы льготы при предоставлении древесины для строительства жилья.

Формируются новые готовые решения для строительства дома, занятия сельскохозяйственной деятельностью или ведения предпринимательства. К примеру, под сельхозпроект можно будет одновременно получить и "гектары", и грант. Такой подход усилит эффективность поддержки на Дальнем Востоке.