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Все рейсы, задержанные на несколько дней на Чукотке, вылетели в аэропорты назначения

Из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу самолеты отправились 25 октября в населенные пункты Залив Креста, Беринговский, Хатырку и Марково

ТАСС, 25 октября. Все местные рейсы из расположенного в Анадырском районе Чукотки аэропорта им. Ю. С. Рытхэу, задержанные на несколько дней из-за неблагоприятных метеоусловий, вылетели в пункты назначения. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

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В понедельник вылетели рейсы в Залив Креста, Беринговский, Хатырку, Марково. Задержка некоторых рейсов по метеоусловиям в аэропортах назначения составляла двое-трое суток, их количество доходило до восьми в день.

Чукотка почти более недели находилась в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель, ветер порывами до 33 м/с, были отменены занятия в школах. Сейчас в Анадыре идет снег, скорость ветра составляет около 6 м/с.

Аэропорт имени Ю. С. Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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