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В Приамурье восстановили движение поездов после схода с рельсов вагонов

На переезде станции Ледяная 23 октября столкнулись грузовик и поезд, в результате чего с рельс сошли локомотив и 14 вагонов, погибли два человека и еще два пострадали

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 октября. /ТАСС/. Движение поездов на станции Ледяная в Амурской области, прерванное в субботу из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля на переезде, восстановлено, сообщается на сайте РЖД.

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"Восстановлено движение поездов на станции Ледяная в Амурской области, прерванное из-за схода локомотива и 14 вагонов грузового поезда в результате дорожно-транспортного происшествия на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная Забайкальской железной дороги. Движение осуществляется в штатном режиме в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Дорожно-транспортное происшествие на переезде произошло в субботу. Водитель грузового автомобиля, несмотря на запрещающие сигналы светофора, выехал на железнодорожные пути перед приближающимся грузовым составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход с пути локомотива и 14 вагонов, погибли водитель автомобиля и помощник машиниста, машинист-инструктор и машинист госпитализированы и проходят лечение.

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