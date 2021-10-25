Эдельгериев заявил, что Северный морской путь не повлияет на климат Арктики

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Северный морской путь (СМП) не может повлиять на климат Арктики, там будет использоваться топливо, минимизирующее влияние на экологию региона. Об этом рассказал советник президента РФ, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"СМП никак не может повлиять на климат Арктики. Единственное, там есть возможности снижения выбросов. <…> Но мы там в основном используем атомный флот, и группировка атомного флота будет увеличиваться. Дальше у нас есть соглашение по мониторингу выбросов - этот вопрос тоже на контроле, будет использоваться то топливо, которое минимизирует влияние на экологию региона", - рассказал Эдельгериев.

Он отметил, что развитие СМП повлияет на инвестиционный климат, и выразил надежду, что товарооборот (по северному маршруту) будет увеличен. По его словам, уже ведется политика по несанкционному подходу, чтобы не было сдерживания в рамках эксплуатации СМП. "Надеемся, и есть уже инициативы, заинтересованные стороны, что мы будем увеличивать пропускную способность СМП, будем работать над улучшением инфраструктуры с учетом последних требований, стандартов, которые будут предъявляться", - отметил спецпредставитель по вопросам климата.

Кроме того, он сообщил, что на предстоящей климатической конференции в Глазго Россия намерена поднять "токсичные для Запада вопросы" по климату и будет выступать в коалиции с другими странами. "Не буду сейчас говорить, какие конкретно вопросы хочу выставлять на голосование. Они будут для Запада токсичными, но они должны присутствовать, если мы говорим про климат. Есть наболевшие вопросы, которые нужно поднимать и вокруг них дискутировать", - добавил советник президента.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого и Тихого океанов (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему.