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Пандемия COVID-19

Глава Хабаровского края ушел на самоизоляцию из-за случая COVID-19 в его окружении

По словам Михаила Дегтярева, тесты на коронавирус у него отрицательные, однако временно он будет проводить совещания и встречи в онлайн-формате

ТАСС, 25 октября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в режиме самоизоляции по совету врачей. Причиной стал случай заболевания новой коронавирусной инфекцией в близком окружении политика, сообщил в понедельник глава в своем Telegram-канале.

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"В моем близком окружении обнаружен COVID-19. По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. Сам я здоров, тесты на коронавирус отрицательные, титр антител после ревакцинации "Спутником" высокий", - написал глава региона.

Отмечается, что он будет проводить совещания и встречи в онлайн-формате из резиденции губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярев привился от коронавируса в сентябре 2020 года, в июне 2021 года ревакцинировался.

В Хабаровском крае выявлено 91,3 тыс. заболевших новой коронавирусной инфекцией, умерли 885 человек. Полную вакцинацию от COVID-19 прошли 400 тыс. человек, уровень коллективного иммунитета составляет 49,2%.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский крайПандемия COVID-19
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