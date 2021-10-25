Глава Хабаровского края ушел на самоизоляцию из-за случая COVID-19 в его окружении

ТАСС, 25 октября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев работает в режиме самоизоляции по совету врачей. Причиной стал случай заболевания новой коронавирусной инфекцией в близком окружении политика, сообщил в понедельник глава в своем Telegram-канале .

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"В моем близком окружении обнаружен COVID-19. По рекомендации врачей я ушел на самоизоляцию. Сам я здоров, тесты на коронавирус отрицательные, титр антител после ревакцинации "Спутником" высокий", - написал глава региона.

Отмечается, что он будет проводить совещания и встречи в онлайн-формате из резиденции губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярев привился от коронавируса в сентябре 2020 года, в июне 2021 года ревакцинировался.

В Хабаровском крае выявлено 91,3 тыс. заболевших новой коронавирусной инфекцией, умерли 885 человек. Полную вакцинацию от COVID-19 прошли 400 тыс. человек, уровень коллективного иммунитета составляет 49,2%.