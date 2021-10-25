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В село в Хабаровском крае поступил передвижной рентген-аппарат стоимостью 8 млн рублей

Оборудование получил ФАП в поселке Хурба, медики уже проводят диагностику пациентов с его помощью

ТАСС, 25 октября. Передвижной рентген-аппарат стоимостью 8 млн рублей поступил в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Хурба в Хабаровском крае по программе модернизации первичного звена здравоохранения региона. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор Михаил Дегтярев.

"Медики ФАПа в поселке Хурба Комсомольского района осваивают новый передвижной рентген-аппарат стоимостью более 8 млн рублей, который поступил в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения региона. Рассказывают, что аппарат мобильный, удобный, а главное - точный. Уже проводят диагностику пациентов", - говорится в сообщении.

В рамках этой же программы фельдшерско-акушерский пункт Хурбы получил три кольпоскопа, до конца года прибудут четыре автомобиля для участковых врачей.

Хурба - село в Комсомольском районе Хабаровского края, расположено в 25 км к югу от Комсомольска-на-Амуре. В нем проживают 6,1 тыс. человек.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения региона запущена в 2021 году и рассчитана на пять лет. За этот период на ремонт, строительство объектов здравоохранения и закупку оборудования будет направлено более 8 млрд рублей.

Теги
РоссияХабаровский край
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