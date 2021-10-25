{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Чукотку прилетели более 300 пассажиров авиарейсов из Якутии, задержанных с 12 октября

По маршруту в обратном направлении - Певек - Якутск - были доставлены еще 145 человек

ТАСС, 25 октября. Более 300 пассажиров шести рейсов авиакомпании "Якутия" из Якутска в Певек, задержанных с 12 октября, привезли на Чукотку, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства округа.

"По маршруту Якутск - Певек с пересадкой в Анадыре перевезли 300 человек, по маршруту Певек - Якутск - 145 человек. Рейсы выполнялись авиакомпаниями "Якутия" и "Чукотавиа" с пересадкой в Анадыре", - уточнили в пресс-службе.

Число оставшихся в Якутске пассажиров задержанных рейсов авиакомпания не уточняет. В воскресенье губернатор Чукотки Роман Копин в Instagram сообщил, что кризис с перевозкой из Якутска в Певек завершается.

Шесть рейсов авиакомпании "Якутия" не могли вылететь из Якутска в Певек с 12 октября. О причинах такой длительной задержки также не сообщается.

Теги
Копин, Роман ВалентиновичРоссияЯкутияЧукотский автономный округ
Таможня Гонконга конфисковала контрабандные лекарства на $7 млн
Было изъято порядка 1,6 млн различных таблеток, которые переправлялись из Индии
Читать полностью