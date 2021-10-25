На Чукотку прилетели более 300 пассажиров авиарейсов из Якутии, задержанных с 12 октября

ТАСС, 25 октября. Более 300 пассажиров шести рейсов авиакомпании "Якутия" из Якутска в Певек, задержанных с 12 октября, привезли на Чукотку, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства округа.

"По маршруту Якутск - Певек с пересадкой в Анадыре перевезли 300 человек, по маршруту Певек - Якутск - 145 человек. Рейсы выполнялись авиакомпаниями "Якутия" и "Чукотавиа" с пересадкой в Анадыре", - уточнили в пресс-службе.

Число оставшихся в Якутске пассажиров задержанных рейсов авиакомпания не уточняет. В воскресенье губернатор Чукотки Роман Копин в Instagram сообщил, что кризис с перевозкой из Якутска в Певек завершается.

Шесть рейсов авиакомпании "Якутия" не могли вылететь из Якутска в Певек с 12 октября. О причинах такой длительной задержки также не сообщается.