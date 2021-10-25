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Глава администрации Гонконга вернулась к работе после перелома локтя

Для полного выздоровления ей потребуется значительное время и физиотерапия

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 октября. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам в понедельник вернулась к работе после перелома локтя в результате падения в своей резиденции неделю назад. Об этом сообщил новостной портал "Сянган линъи".

Он опубликовал фотографии с публичного мероприятия, на котором Лам появилась в фиксирующей гипсовой повязке на правой руке и выступила с трибуны.

Ранее глава региона написала на своей странице в Facebook, что для полного выздоровления ей "потребуется значительное время и физиотерапия", не сообщив при этом ни о своем нынешнем состоянии, ни о том, было ли решение вернуться к исполнению обязанностей основано на рекомендациях врачей.

Вечером 18 октября Лам упала в своей резиденции и была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее небольшой перелом правого локтя, но выписали на следующий день, наложив гипс. С тех пор она находилась в отпуске, а обязанности руководителя администрации Гонконга временно исполнял главный секретарь (второй по значимости пост) Джон Ли.

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