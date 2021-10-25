Новосибирские власти рассмотрят вопрос ужесточения ограничительных мер из-за коронавируса

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб региона в ближайшее время рассмотрит предложения главы регионального управления Роспотребнадзора об ужесточении ограничительных мер из-за роста случаев коронавируса. Об этом сообщил в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве области.

"Вы все знаете решение президента о введении с 30 октября по 7 ноября нерабочей недели. Чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придется принимать дополнительные ограничительные меры. Я попрошу рассмотреть предложения Роспотребнадзора, изучить опыт других субъектов и с учетом складывающейся у нас обстановки подготовить в кратчайший срок заседание правительства для принятия дополнительных решений", - сказал Травников.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил в ходе заседания, что направил губернатору предложения о новых ограничительных мерах, в том числе в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Он не уточнил, о каких именно ограничениях идет речь. По его словам, ситуация в регионе напряженная и ухудшается. Так, уже пятую неделю идет рост числа случаев заражения, а за последнюю неделю рост составил 1 943 случая, что почти на четверть больше, чем неделей ранее.

По данным оперативного штаба, на утро 24 октября в регионе зарегистрированы 68 718 случаев коронавируса. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 287 человек.

В области с 12 октября введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. Мера распространяется на работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. В регионе действуют ограничения на заполняемость залов при проведении культурных и спортивных мероприятий в 50%. С 8 ноября начнет действовать система QR-кодов.