В Амурской области ликвидировали две стихийные свалки на сельхозземлях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 октября. /ТАСС/. Две стихийные свалки на территории сельскохозяйственных земель ликвидированы в Свободненском и Мазановском районах Амурской области. Общая площадь загрязненных земель составляла 1,8 тыс. кв. м, сообщила в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по Амурской области.

"Рекультивированы две свалки твердых бытовых отходов, находившиеся на землях сельхозназначения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, свалки были обнаружены еще в 2019 году по итогам внеплановых проверок. Земельные участки на общей площади более 1,8 тыс. кв. м были захламлены твердыми бытовыми отходами: стеклом, пластиком, полиэтиленом, бумагой, автомобильными шинами и другим. Землепользователи были привлечены к административной ответственности: в частности, на главу крестьянско-фермерского хозяйства в Мазановском районе наложен штраф в сумме 25 тыс. рублей, администрации сельского совета в Свободненском районе объявлено устное замечание. Обоим нарушителям выданы предписания о рекультивации свалок.

"Нарушенные части участков на общей площади 1 851 кв. м введены в сельхозоборот. При этом акты выполненных работ каждого этапа были предоставлены в Управление Россельхознадзора по Амурской области и получили положительную оценку", - отметили в ведомстве.