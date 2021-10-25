В Приморье начался новый сезон конкурса инициативного бюджетирования

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Новый сезон конкурса "Твой проект" начался в понедельник в Приморье. Его участники могут предложить идеи по приведению в порядок инфраструктуры своего города или села, лучшие из них будут профинансированы на сумму до 3 млн рублей и реализованы в 2022 году, сообщила пресс-служба правительства края.

"Мы запускаем второй сезон конкурса "Твой проект" в рамках механизма инициативного бюджетирования. На сегодня благодаря инициативам жителей создано уже 36 объектов на территории края. Это новые спортивные и детские площадки, молодежные пространства, отреставрированные памятники, модернизированные системы водоснабжения, освещение общественных территорий и улиц, благоустройство дворов и другие. Мы получаем много положительных откликов от инициаторов идей и просто приморцев, которые увидели, что благодаря их неравнодушию территория может преобразиться", - сообщила инициатор механизма инициативного бюджетирования в Приморье, председатель правительства региона Вера Щербина, которую процитировали в пресс-службе.

Жители муниципалитетов могут предложить идеи по созданию объектов благоустройства, культуры, водоснабжения и водоотведения, уличного освещения, используемых для проведения общественных и массовых мероприятий, детских и спортивных объектов, автомобильных дорог и сооружений на них. Заявки принимаются в течение двух недель на специализированном портале. Одно из основных условий финансирования - возможность завершения проекта до конца 2022 года.

"Прием заявок завершится 7 ноября. Далее, с 8 ноября по 7 декабря, пройдет технический анализ полученных проектов. Победители будут отобраны путем открытого голосования с помощью учетной записи на Госуслугах. Призывать голосовать за свой проект участники смогут в социальных сетях", - сообщила пресс-служба.

Конкурс "Твой проект" - одна из составляющих механизма инициативного бюджетирования, направленного на создание комфортной городской среды и улучшение жизни людей. Это способ участия граждан в управлении бюджетом территорий, выборе объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь. В первом сезоне конкурса, который прошел в начале года, жители предложили 860 инициатив по различным направлениям, эксперты допустили к финалу 484 из них. Победителями были признаны 87 проектов, набравших наибольшее количество голосов внутри каждого муниципалитета.