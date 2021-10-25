{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Си Цзиньпин призвал к активизации противоэпидемической помощи развивающимся странам

Пандемия нанесла серьезный удар по национальному развитию и уровню жизни людей во всех странах, отметил председатель КНР

ПЕКИН, 25 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин считает необходимым активизировать усилия по предоставлению противоэпидемической помощи развивающимся государствам. Об этом он заявил в понедельник в ходе встречи по видеосвязи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Пандемия коронавируса повлияла и нанесла серьезный удар по национальному развитию и уровню жизни людей во всех странах, в особенности в развивающихся государствах", - приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая. По его убеждению, "чтобы объединиться в борьбе с пандемией и восстановить экономику, необходимо взяться за руки".

"Следует активизировать усилия по оказанию противоэпидемической помощи развивающимся странам, содействовать справедливому распределению вакцин в глобальном масштабе, а также способствовать тому, чтобы вакцина стала по-настоящему глобальным общественным благом", - продолжил Си Цзиньпин.

По его словам, Китай готов усилить координацию действий с ООН, способствовать реализации глобальных инициатив в области развития и решению трудностей развивающихся государств, помогать в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Председатель КНР также указал на то, что все страны должны придерживаться Парижского соглашения по климату, выполнять свои обязательства по сокращению выбросов, а также содействовать ускорению экономической трансформации развивающихся государств.

Теги
КитайСи ЦзиньпинПандемия COVID-19
Лесные пожары в России
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров
Предупреждение будет действовать ближайшие двое суток в южных, западных и центральных районах региона
Читать полностью