В финале Московского чемпионата "Абилимпикс" поучаствуют более 1 тыс. человек

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. человек примут участие в финальном этапе VII Московского чемпионата "Абилимпикс". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Организаторы Московского чемпионата "Абилимпикс-2021" подвели итоги отборочного тура. 1 003 участника, которые прошли конкурсные испытания лучше всех, выступят в финале", - говорится в сообщении.

Участие в отборочном туре принимали более 2 тыс. москвичей в возрасте от 14 до 65 лет. В этом году они соревнуются по 81 профессиональной компетенции. В течение двух недель участники проходили отборочные испытания по своим направлениям. Одни разрабатывали сайты и инженерные решения, другие - готовили блюда ресторанного уровня, третьи - проводили уроки по адаптивной физкультуре, четвертые - делали ювелирные украшения, ремонтировали обувь, сантехнику и автомобили.

"Вместе с экспертами и работодателями организаторы чемпионата ежегодно обновляют конкурсные задания, открывают новые компетенции. Мы подбираем направления, которые не только интересны участникам, но и востребованы на рынке труда. Главная задача "Абилимпикс" - сделать так, чтобы участники в дальнейшем смогли найти работу по профессии, в которой будут развиваться и достигать успеха", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

В ходе отборочных испытаний мастерство конкурсантов оценивали более 400 экспертов и работодателей. В финале команду жюри пополнят еще больше представителей бизнеса. Они будут наблюдать за ходом соревнований, а самых талантливых участников пригласят на стажировку и работу в свои компании.

О чемпионате

"Абилимпикс" - международное движение, которое организует такие конкурсы для людей с инвалидностью. Чемпионаты ежегодно объединяют миллионы людей по всему миру и меняют взгляды на возможности их участников. В Москве чемпионат организуют городские департамент труда и социальной защиты населения, департамент образования и науки и Московский региональный центр развития движения "Абилимпикс", который работает в структуре учебного центра "Профессионал".