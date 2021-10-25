Минобразования Кузбасса рекомендовало техникумам и школам уйти на каникулы до 7 ноября

КЕМЕРОВО, 25 октября. /ТАСС/. Министерство образования Кузбасса рекомендовало техникумам, колледжам и общеобразовательным школам в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября организовать для студентов и учащихся внеплановые каникулы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

"Общеобразовательным организациям рекомендовано рассмотреть возможность организовать каникулы в период с 30 октября по 7 ноября при условии сохранения и полноты освоения образовательной программы. Данная рекомендация также действительна для техникумов и колледжей Кузбасса. В случае крайней необходимости для учеников начальной школы рекомендуется организовать работу дежурных групп со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов с учетом дополнительных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Режим работы на период нерабочих дней изменят и детские сады. Там организуют работу дежурных групп для детей, чьи родители заняты на предприятиях с непрерывным циклом производства.

По данным регионального оперативного штаба на 25 октября, в минувшие сутки в Кузбассе установлен рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за день с начала пандемии - заразились 274 человека. Всего выявлено более 61,8 тыс. заражения, выздоровели свыше 58,8 тыс. человек, умер 1 431 пациент. Остальные находятся под наблюдением медиков.