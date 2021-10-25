Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Температура минус 2,4 градуса наблюдалась минувшей ночью в Москве, этот показатель стал самым низким с начала осени. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в столице наблюдалось минус 2,4 градуса. Это не рекордная температура, <...> но с начала осени это самая низкая температура", - сказал он.

Метеоролог отметил, что до этого минимальное значение в минус один градус отмечалось 9 октября.

"В Московском регионе сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Максимальная температура днем плюс 3-5 [градусов], по области - от 1 до 6 градусов [тепла], ветер западный 3-8 м/с", - сказал Синенков. Он добавил, что атмосферное давление к вечеру немного понизится и составит 755 мм ртутного столба: "Это на 7 мм выше климатической нормы".