В Иркутской области в 2-2,5 раза выросли темпы вакцинации

ИРКУТСК, 25 октября. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в Иркутской области выросли с 2-3 тыс. привитых в сутки до 6-7 тыс. после того, как прививку с 15 октября объявили обязательной для нескольких категорий граждан. Доля привитых достигла 71% от числа тех, кого планируется привить, свидетельствуют данные из ежедневных сводок оперштаба.

"На 25 октября 2021 года всего привито 710 411 первым компонентом", - говорится в сводке в понедельник.

Всего в Иркутской области планируют привить 1 млн 80 тыс. человек. То есть число привитых первым компонентом составляет 71% от этого числа. Из них двумя компонентами привиты 581 712 человек или 58%.

В первой половине октября в сутки в регионе прививали 2-3 тыс. человек. После того, как вакцинацию объявили обязательной для некоторых категорий лиц, темпы выросли до 6-7 тыс. человек. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в воскресенье на своей странице в Instagram писал, что из-за ажиотажа образовался дефицит препарата для ревакцинации. Он сообщил, что на этой неделе вакцина "Спутник лайт" поступит во все прививочные пункты.

В Иркутской области, по данным оперштаба, за время пандемии подтвердилось 119 430 случаев заражения новым коронавирусом. В первой половине октября ежесуточный прирост был около 400 человек, на прошлой неделе он превысил эту планку. За последние сутки заболели 429 жителей. В больницах находятся 4 600 пациентов. За время пандемии выздоровели 105 847 человек, умерли 5 341.

В регионе действует обязательный масочный режим, запрещены массовые мероприятия. Из-за подъема заболеваемости разворачиваются дополнительные ковидные койки. С 15 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в частности, для всех лиц старше 60 лет, а также медработников, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников общепита, торговли, сфер услуг и туризма.