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Пандемия COVID-19

В Калмыкии с 1 декабря введут QR-коды для посещения заведений общепита и культуры

Мера также коснется непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. метров

ЭЛИСТА, 25 октября. /ТАСС/. Власти Калмыкии в связи со сложной эпидемиологической обстановкой с 1 декабря вводят QR-коды для посещения кафе, салонов красоты, музеев, непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. метров, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"С 1 декабря необходимо наличие QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста у посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, а также организаций, оказывающих услуги в области искусства и организации развлечений; по предоставлению продуктов питания и напитков (общественное питание), в области спорта, отдыха и развлечений; по организации конференций и выставок; по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты; розничной торговли непродовольственными товарами в объектах с площадью свыше 100 кв. м. (кроме аптек, автозаправочных станций)", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКалмыкияПандемия COVID-19
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