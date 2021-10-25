В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 25 октября. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение на ближайшие двое суток в южных, западных и центральных районах Приморского края из-за угрозы лесных пожаров, сообщается в понедельник на сайте Приморского гидрометцентра.

"Штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях: в период 25-26 октября местами в южных и западных районах (Хасанский, Пограничный) сохранится, 26 октября местами на юге центральных районов (Анучинский, Яковлевский) ожидается 4-й (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям", - говорится в сообщении.

По данным Примгидромета, в минувшие выходные на юге Приморья зафиксировали превышение нормы температуры воздуха до пяти градусов, осадков также не наблюдалось продолжительное время. Это связано с приходом теплой воздушной массы с территории Китая, а также соседних дальневосточных регионов и Сибири.

По данным на утро понедельника, в Приморье действуют четыре пожара общей площадью 115 гектаров на землях лесного фронда в Дальнереченском, Пожарском районах, Анучинском и Тернейском городских округах. Еще один пожар площадью 20 гектаров действует на землях иных категорий в Ханкайском округе. Власти региона рассматривают вопрос о введении в некоторых муниципалитетах особого противопожарного режима.