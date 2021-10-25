В Хабаровске школьники будут дополнительно отдыхать с 1 по 7 ноября

ТАСС, 25 октября. Осенние каникулы в школах Хабаровска, которые начались в понедельник и по графику завершатся 31 октября, будут продлены еще на одну неделю в связи с введением по всей стране нерабочих дней до 7 ноября. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации города.

"Осенние каникулы в Хабаровске пройдут с 25 по 31 октября. На этот период запланирована работа городских оздоровительных лагерей. Дни с 1 по 7 ноября считаются дополнительными каникулами. В целях реализации образовательных программ будут внесены соответствующие изменения в годовой календарный учебный график", - говорится в сообщении.

Кроме того, дошкольными образовательными учреждениями с 1 по 3 ноября будет организована работа "дежурных групп" для детей жителей города, которые в эти дни будут работать.

В Хабаровском крае выявлено 91,3 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, умерли 885 человек. Полную вакцинацию от ковида прошли 400 тыс. человек, уровень коллективного иммунитета составляет 49,2%.