{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровске школьники будут дополнительно отдыхать с 1 по 7 ноября

В учебный график внесут изменения в образовательных программах

ТАСС, 25 октября. Осенние каникулы в школах Хабаровска, которые начались в понедельник и по графику завершатся 31 октября, будут продлены еще на одну неделю в связи с введением по всей стране нерабочих дней до 7 ноября. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации города.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Осенние каникулы в Хабаровске пройдут с 25 по 31 октября. На этот период запланирована работа городских оздоровительных лагерей. Дни с 1 по 7 ноября считаются дополнительными каникулами. В целях реализации образовательных программ будут внесены соответствующие изменения в годовой календарный учебный график", - говорится в сообщении.

Кроме того, дошкольными образовательными учреждениями с 1 по 3 ноября будет организована работа "дежурных групп" для детей жителей города, которые в эти дни будут работать.

В Хабаровском крае выявлено 91,3 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией, умерли 885 человек. Полную вакцинацию от ковида прошли 400 тыс. человек, уровень коллективного иммунитета составляет 49,2%.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Мурманской области с 30 октября введут QR-коды для посещения общественных мест
Мера коснется организаций общепита и заведений культуры
Читать полностью