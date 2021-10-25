Власти Пакистана освободят лидера запрещенной в апреле организации и его сторонников

ИСЛАМАБАД, 25 октября. /ТАСС/. Власти Пакистана решили освободить из тюрьмы лидера запрещенной в стране радикальной исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) Саада Хуссейна Ризви и его сторонников. Об этом в понедельник сообщает газета Dawn со ссылкой на пакистанское министерство внутренних дел.

"Резви и его сторонники выйдут на свободу в ближайшие дни, вероятно, к среде, - цитирует издание главу МВД Шейха Рашида Ахмеда, выступившего на пресс-конференции в Исламабаде. - К настоящему времени мы освободили из заключения 350 активистов TLP".

Решение об их освобождении правительство Пакистана приняло под давлением TLP, тысячи сторонников которой в конце прошлой недели проводили в Лахоре (провинция Пенджаб) массовые акции за освобождение находящегося под арестом с апреля 2021 года Ризви. Они также планировали пойти в воскресенье маршем на Исламабад.

Во время демонстраций экстремисты забрасывали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ блюстители порядка применили слезоточивый газ. Трое из них погибли, еще несколько были доставлены в больницы в критическом состоянии.

На фоне накалившейся обстановки власти пошли на переговоры с TLP, на которых согласились с ее требованиями в обмен на решение этой организации отсрочить проведение марша до 27 октября.

Требования TLP

В ноябре 2020 года TLP потребовала от правительства Пакистана выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной, в частности, за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo.

Власти пообещали в апреле 2021 года рассмотреть требования радикальной исламской организации в парламенте Пакистана, но не сдержали обещания. После этого Ризви призвал своих сторонников к акциям протеста и был арестован полицией на основе закона о борьбе с терроризмом за подстрекательство к беспорядкам. Его арест привел к массовым столкновениям активистов TLP с полицией в крупнейших городах Пакистана. Тогда погибли семь человек, включая двух полицейских, 600 сотрудников сил правопорядка получили ранения.

15 апреля 2021 года правительство Пакистана запретило деятельность TLP.