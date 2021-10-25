Второй энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть после устранения дефекта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили ремонтные работы на тепломеханическом оборудовании второго энергоблока Ростовской АЭС, где на минувшей неделе был выявлен дефект. На данный момент энергоблок включен в сеть, сообщили в управлении информации и общественных связей станции.

Концерн "Росэнергоатом" в четверг сообщал, что специалисты выявили дефект сварного шва на трубопроводе на втором энергоблоке Ростовской АЭС. Для его устранения энергоблок выключили из сети. Как отмечали в концерне, система, в которой выявлен дефект, является частью второго "чистого" контура, по которому циркулирует чистая, не радиоактивная вода.

"24 октября в 20:53 мск энергоблок №2 был включен сеть после ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании", - говорится в сообщении. Сейчас второй, третий и четвертый энергоблоки Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Первый энергоблок станции с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.

Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, добавили в информационном управлении.

Как сообщал Росэнергоатом, со 2 августа второй энергоблок Ростовской АЭС был выведен в капитальный ремонт на 45 суток и 19 сентября был вновь включен в сеть. По информации концерна, на энергоблоке прошел капитальный ремонт реакторной установки, а также всех систем безопасности, был произведен ремонт цилиндра низкого давления турбоагрегата, турбогенератора и основного оборудования турбинного отделения.

Ростовская атомная электростанция - филиал концерна "Росэнергоатом" (ГК "Росатом"), в 2001-2010 годах носила название "Волгодонская АЭС". Расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км к северо-востоку от Волгодонска. Ростов-на-Дону и Волгоград расположены в 205 км и 175 км от станции.