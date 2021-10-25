Секретарь Совбеза сообщил, что на Украине пока не планируют вводить жесткий карантин

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Власти на Украине на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса пока не планируют объявлять жесткий карантин на всей территории страны, ограничения будут вводить в отдельных регионах. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы пока не видим того, что локдаун будет вводиться. Территориально будут определенные ограничения", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в понедельник.

В пятницу, 22 октября, секретарь Совбеза Украины сообщил, что страна начинает входить в пик пандемии, а число скончавшихся от последствий вызываемого коронавирусом заболевания может достигнуть 1 тыс. в сутки. По его словам, в день необходимо прививать от коронавируса порядка 350-400 тыс. человек, однако на данный момент это число вдвое меньше.

В настоящее время восемь регионов Украины находятся в так называемой красной зоне эпидемической опасности, где действуют максимальные ограничения, - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области. С 26 октября власти страны приняли решение перевести в красную зону Николаевскую и Ровенскую области. О возможном ужесточении карантинных ограничений сообщили в четверг, 21 октября, и власти Киева.

По данным Минздрава, за последние сутки в стране выявлено 14 634 заразившихся коронавирусом, скончались 330 человек. За время пандемии на Украине - 2 784 039 случаев инфицирования, 64 202 человека скончались.

С начала кампании по вакцинации, которая началась на Украине одной из последних в Европе, привито 8 965 694 человека, из них оба компонента препарата получили 6 989 668 человек.