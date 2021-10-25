Победителями регионального финала конкурса "Лидеры России" в ПФО стали 35 человек

ТАСС, 25 октября. Победителями региональных финалов конкурса "Лидеры России" по трекам "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" в Приволжском федеральном округе (ПФО) стали 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"Финалисты Приволжского федерального округа представляют разные отрасли: энергетику, сельское хозяйство, транспорт, нефтехимическую, ракетно-космическую промышленность, образование, искусство. <…> Победителями стали 35 участников из 13 субъектов округа, из них 21 конкурсант - в треке "Бизнес и промышленность" и 14 - в треке "Государственное управление". В 2022 году они станут участниками суперфинала и встретятся с победителями из других округов и треков конкурса "Лидеры России", - цитирует пресс-служба генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Из 21 победителя трека "Бизнес и промышленность" пятеро представляют Нижегородскую область, четверо - Самарскую область, по двое победителей - Пензенскую область, республики Башкортостан и Татарстан, по одному победителю - Мордовию, Оренбургскую область, Пермский край, Саратовскую область, Удмуртию и Ульяновскую область. Среди победителей трека "Государственное управление" - семеро человек из Нижегородской области, двое - из Татарстана, по одному - из Кировской, Самарской, Оренбургской областей, а также Марий Эл и Мордовии.

Во время конкурса участники демонстрировали свои управленческие навыки, в командах решали задачи из реальной практики руководителей. Задания были нацелены на проверку компетенций, которые требуются от управленцев в госсекторе и сфере бизнеса, промышленности. Помимо традиционной оценки и деловой программы участники поработали в новом формате коммуникационной сессии, где предлагали свои идеи для поддержки малого и среднего предпринимательства и предпринимательской инициативы в рамках одноименного национального проекта, сообщает пресс-служба.

Победители отправятся в суперфинал, который состоится в 2022 году, где сразятся за образовательный грант на сумму 1 млн рублей. Также они будут включены в программу наставничества конкурса, в которой смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов России, руководителей крупнейших российских компаний. Всего в мероприятиях приняли участие 354 финалиста из всех регионов ПФО, в числе которых 193 участника в треке "Бизнес и промышленность" и 161 участник в треке "Государственное управление".

О платформе

АНО "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет организации возглавляет Владимир Путин. Организация развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов, среди которых в том числе конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс "Лидеры России. Политика", всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал", конкурс "Твой ход", международный конкурс "Мой первый бизнес", всероссийский конкурс "Большая перемена", всероссийский проект "Время карьеры".