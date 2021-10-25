В Воронежской области занято почти 93% коек для пациентов с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 25 октября. /ТАСС/. Медики в Воронежской области развернули более 8 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, это самое большое количество с начала пандемии. Из них на утро понедельника занято 92,8%, или 7 435 коек, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"На сегодняшний день стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 56 медицинских учреждениях и в двух учреждениях соцзащиты на 8 005 койках. Развертывание дополнительных коек связано с ростом числа заболевших, среди которых отмечается тенденция к развитию осложнений и более тяжелому течению заболевания. По состоянию на 09:00 (мск) 25 октября в стационарах находится 7 435 заболевших", - говорится в сообщении.

По данным на пятницу, в регионе было создано 7 976 коек для пациентов с ковидом, из них было занято 7 298 коек. По данным пресс-службы мэрии Воронежа, совместно с департаментом здравоохранения региона прорабатывается вопрос о передаче муниципальных помещений для пациентов с ковидом. Ранее сообщалось, что из-за нехватки мест в больницах региона стационары для больных COVID-19 создаются на базе социальных учреждений, в том числе домов-интернатов для престарелых и одиноких пожилых людей.

В Воронежской области от коронавируса привиты 879 330 человек, в том числе двукратно 773 726 (57,9% от общего плана по вакцинации до 80% от взрослого населения - 1 516 376 человек). С начала пандемии в регионе выявлено 148 879 случаев заражения коронавирусом, 117 890 человек выздоровели, 6 771 пациент умер. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах.

В регионе введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер, в том числе культуры, торговли, здравоохранения, соцуслуг и ЖКХ, общественного транспорта, а также для сотрудников предприятий непрерывного и опасного производства. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, с 11 октября все школьники и большинство студентов перешли на дистанционное обучение. Власти Воронежской области с 25 октября по 7 ноября ввели нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения. Открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи, а также работающие по QR-кодам учреждения питания, в которых есть доставка и отдельный вход с улицы.