В Бурятии прогнозируются ухудшение погоды, снег и ветер до 20 м/c

УЛАН-УДЭ, 25 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на территории Бурятии похолодание, снег, сильный ветер, в том числе в районах рядом с озером Байкал. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"26 октября утром и днем по северной половине республики ожидается мокрый снег и снег, по северному Прибайкалью - временами сильный снегопад, местами усиление ветра до 15-20 м/с. На автодорогах гололедица, накаты, заносы", - сообщили в ведомстве.

Температура ночью - до минус 5 градусов, днем - около 8 градусов тепла.

Спасатели призвали водителей быть внимательными на дорогах, на горных перевалах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.