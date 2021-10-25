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В Бурятии прогнозируются ухудшение погоды, снег и ветер до 20 м/c

Водителям посоветовали сохранять бдительность на дорогах из-за гололедицы

УЛАН-УДЭ, 25 октября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на территории Бурятии похолодание, снег, сильный ветер, в том числе в районах рядом с озером Байкал. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"26 октября утром и днем по северной половине республики ожидается мокрый снег и снег, по северному Прибайкалью - временами сильный снегопад, местами усиление ветра до 15-20 м/с. На автодорогах гололедица, накаты, заносы", - сообщили в ведомстве.

Температура ночью - до минус 5 градусов, днем - около 8 градусов тепла.

Спасатели призвали водителей быть внимательными на дорогах, на горных перевалах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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