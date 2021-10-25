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Путин рекомендовал нарастить темпы вакцинации от гриппа в регионах

Согласно поручению президента, особое внимание нужно обратить на привитых от коронавируса, переболевших им, а также на детей

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин рекомендовал главам регионов нарастить темпы вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых от ковида, переболевших им, а также на детей. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> наращивание темпов вакцинации населения против гриппа, обратив особое внимание на лиц, привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), лиц, переболевших данным заболеванием, а также детей", - говорится в сообщении.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 ноября, далее - ежемесячно.

 

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