Путин рекомендовал нарастить темпы вакцинации от гриппа в регионах

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин рекомендовал главам регионов нарастить темпы вакцинации от гриппа, обратив особое внимание на привитых от ковида, переболевших им, а также на детей. Как сообщается в понедельник на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <...> наращивание темпов вакцинации населения против гриппа, обратив особое внимание на лиц, привитых против коронавирусной инфекции (COVID-19), лиц, переболевших данным заболеванием, а также детей", - говорится в сообщении.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 ноября, далее - ежемесячно.