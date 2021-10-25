Минобороны и МЧС России в ближайшие дни окажут гуманитарную помощь Афганистану

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минобороны и МЧС России готовят гуманитарную операцию по оказанию в ближайшие дни экстренной помощи Афганистану. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"По указу президента готовится очередная гуманитарная операция по оказанию экстренной помощи афганскому народу. Минобороны и МЧС готовят такие рейсы транспортной авиации, эта работа в полном разгаре. Есть много логистических вопросов, которыми они занимаются при поддержке МИД. Я не готов объявить точную дату, лучше обратиться к Минобороны или МЧС, но по моим ощущениям, это произойдет в самые ближайшие дни", - сказал дипломат.

Участники встречи в московском формате по Афганистану 20 октября призвали оказать республике неотложную гуманитарную и экономическую помощь для восстановления страны. Стороны также предложили запустить коллективную инициативу по скорейшему созыву под эгидой ООН представительной международной донорской конференции.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.