Поисковики подняли сбитый в боях за Воронеж в 1942-1943 годах самолет

ВОРОНЕЖ, 25 октября. /ТАСС/. Активисты воронежского областного поискового объединения "Дон" подняли из земли остатки советского военного самолета Як-1, обнаруженного 10 октября на окраине Воронежа. Он был сбит в боях за город в годы Великой Отечественной войны, сообщила в понедельник пресс-служба организации.

"Работы по подъему самолета Як-1 проведены <...> При тщательной разборке деталей и узлов самолета обнаружен номер двигателя М-105: 121-1403. Останков пилота и вещей (элементы парашютной системы), подтверждающих его нахождение в самолете в момент гибели, - не обнаружено", - говорится в сообщении.

Работы проводились с 12 октября. В настоящее время члены объединения в архиве выясняют судьбу пилота и историю самолета.

Битва за Воронеж стала одним из важных сражений Второй мировой войны. Она началась в конце июне 1942 года и завершилась освобождением города 25 января 1943 года. В боях за Воронеж, которые длились 212 дней, более 95% зданий были разрушены, всего в сражениях за город погибли около 400 тыс. советских воинов. Победа в битве за Воронеж предопределила исход Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ходе Великой Отечественной войны.