Самарские отрасли призвали подготовиться к введению QR-кодов после нерабочих дней

САМАРА, 25 октября. /ТАСС/. Все отрасли Самарской области должны подготовиться к работе с QR-кодами после окончания нерабочих дней, которые введены в регионе с 25 октября по 7 ноября. Об этом в прямом эфире на телеканале "Россия-24" сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Сегодня обычная практика уже многих стран, что именно по свидетельству о вакцинации доступно абсолютно все. Мы планируем именно на такой режим переходить. Хочу вам сказать, что у нас уже учреждения культуры именно по такому режиму работают. Мы в период нерабочих дней вход по QR-кодам сделали и в торговые центры, оставили в маленьких магазинчиках пока [вход] без кода. Но еще раз подчеркну - всем отраслям нужно приготовиться к тому, что это обычный нормальный режим работы, включая общепит, фитнес-центры, сферы услуг - работа по QR-коду, работа по свидетельству о вакцинации", - сказал Азаров.

Глава региона подчеркнул, что необходимо "правильно использовать период нерабочих дней - для полной подготовки отраслей, администрирования этих мероприятий" на территории всей области.

Азаров также сообщил со ссылкой на Роспотребнадзор, что в понедельник регион переступит планку 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. В последние две недели Самарская область входит в пятерку регионов, где фиксируется максимальный суточный прирост случаев. При этом глава региона отметил, что наибольший прирост по заболеваемости фиксируется в отраслях по предоставлению услуг населению, торговле и общепиту.

"Там мы делаем наибольший фокус по снижению рабочих мест в этот период [нерабочих дней]", - сказал Азаров.

По словам губернатора, темпы вакцинации за последние недели возросли.

"У нас 40% населения уже вакцинировано, но понятно, что это не тот результат, к которому мы стремимся. Это от всего населения. Я говорю про первую дозу вакцины", - сообщил он.