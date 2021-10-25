В Пензенской области занято более 93% коек для лечения больных с ковидом

ПЕНЗА, 25 октября. /ТАСС/. Власти развернули более 4,5 тыс. коек инфекционного профиля в Пензенской области, из них свободны на сегодняшний день 6,6%. Об этом сообщил в понедельник губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на оперативном совещании в правительстве региона.

"В Пензенской области на сегодняшний день развернуто 4 543 инфекционных койки. Даже в первую волну ковида мы такое количество инфекционных коек не разворачивали, это беспрецедентное количество. Из них, по данным на сегодняшнее утро, заняты 4 267, свободны на сегодня всего 300 коек - это 6,6% от всего коечного фонда. Это критический рубеж, ниже которого мы уходить не можем", - отметил Мельниченко.

Глава региона поручил создать дополнительный резерв коек. Под лечение больных с коронавирусной инфекцией планируется перевести койки в участковых больницах, санатории имени Володарского в Пензе, а также в офтальмологической больнице.

По словам Мельниченко, сейчас в больницах региона находятся более 3,6 тыс. человек с пневмониями, более 2,7 тыс. - на кислородной поддержке, ежедневно для их терапии необходимо более 16 тонн кислорода. В связи с этим в ближайшее время будет открыто четыре кислородные станции, что позволит увеличить производство медицинского кислорода до 12 тонн. Также 69 млн рублей из бюджета Пензенской области будут направлены на приобретение 800 концентраторов кислорода, сообщил Мельниченко.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 77 672 случая заражения коронавирусной инфекцией, 58 818 человек выздоровели, 3 333 пациента умерли. Вакцинацию первым компонентом прошли более 533 тыс. жителей региона, завершили курс - 471 тыс. человек.

В регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, введена обязательная вакцинация для ряда категорий населения, в том числе работников сфер торговли и услуг, общепита, образования, здравоохранения, культуры. Кроме того, с 13 октября действует система QR-кодов для посещения предприятий общественного питания.