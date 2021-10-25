В Подмосковье за сутки выявили 3 127 заразившихся коронавирусом. Это новый максимум

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 3 127, это максимум с начала пандемии. Всего в регионе выявили 502 283 инфицированных, следует из опубликованных в понедельник данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Днем ранее в Подмосковье было зарегистрировано 3 030 заразившихся.

Были выписаны по выздоровлению 2 345 пациентов за сутки, всего вылечились 430 115. Число летальных исходов увеличилось за сутки на 36, всего в регионе умерли 8 516. В настоящее время продолжают лечение 63 652 человека.

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 778 против 5 279 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 774 707 заболевших.

В относительном выражении прирост составил 0,44%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 83 против 84 днем ранее. Всего в в столице зарегистрировано 30 786 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 3 892 пациента за сутки, за все время вылечились 1 564 430. В настоящее время в столице продолжает лечение 179 491 человек.