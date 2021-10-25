Коэффициент распространения ковида в России составил 1,07

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник почти не изменился и составил 1,07, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и на выходных, показатель превышает единицу в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. Если в субботу и воскресенье исключением было Подмосковье, то сейчас - Санкт-Петербург, где индикатор опустился до 0,98.

В Ростовской области коэффициент составил 1,02, в Нижегородской и Свердловской областях - 1,05, в Воронежской - 1,06, в Московской и Иркутской - 1,07, в Красноярском крае - 1,1, в Самарской области - 1,14. В Москве показатель уменьшился до 1,11.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.