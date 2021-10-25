Инфекционист полагает, что вакцина от COVID-19 станет доступна для детей в США в ноябре

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет, возможно, будет представлена в Соединенных Штатах в первые две недели ноября. Об этом в интервью телекомпании ABC заявил в воскресенье главный инфекционист США Энтони Фаучи, возглавляющий Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний.

На этой неделе специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) рассмотрят возможность применения для вакцинации детей от 5 до 11 лет препарата, произведенного американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Фаучи выразил надежду на то, что эти обсуждения завершатся разрешением данного препарата и уже в начале ноября он станет доступен для 28 млн малолетних жителей США, лишенных пока возможности вакцинироваться от опасного вируса.

"Никто не хочет предвосхищать регулятивные решения FDA или опережать их или их рекомендации, <...> но если вы посмотрите на уже обнародованные управлением данные, [то увидите, что] они представляются благоприятными касательно эффективности и безопасности [этого препарата]".

В минувшую пятницу специалисты FDA уведомили, что считают целесообразным как минимум в определенных случаях применение вакцины Pfizer/BioNTech для детей указанной возрастной группы. Это следует из материалов, опубликованных на сайте данного регулирующего органа при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. 26 октября вопрос о возможности массового применения этой вакцины среди детей будет рассмотрен профильным комитетом регулятора. В случае положительного заключения препарат станет первой вакциной для малолетних жителей США. Ранее он получил такую сертификацию для вакцинирования детей в возрасте от 12 до 15 лет и был одобрен к применению для несовершеннолетних в возрасте от 16 лет.

Фаучи выразил надежду на то, что FDA даст свое разрешение и передаст рассмотрение этого вопроса в консультативную группу федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для последующего предоставления ею рекомендаций 2-3 ноября, которые должен подписать глава федеральных центров.

"Если все пройдет благополучно и мы получим одобрение регулятора и рекомендации от CDC, что очень даже возможно, если не сказать очень вероятно, то эти вакцины будут доступны для детей в возрасте от 5 до 11 лет в течение первой недели ноября или двух", - заявил главный инфекционист США.