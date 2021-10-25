План по вакцинации населения от коронавируса в Липецкой области выполнили почти на 65%

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Медики сделали прививки от коронавируса 472 695 жителям Липецкой области, что составляет 64,8% от плана вакцинации 80% взрослого населения региона. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель пресс-службы администрации региона.

"Привито однократно 472 695 человек, в том числе двукратно 425 129 человек. План выполнен на 64,8% из расчета охвата населения 80%. Общий охват населения - 51,8%", - сообщила представитель пресс-службы.

Всего в Липецкой области планируется вакцинировать от ковида 80% взрослого населения или 730 008 человек.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 59 964 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 51 942 человека, 1 943 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В Липецкой области введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности, в том числе здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, сферы обслуживания и так далее, до 1 декабря в Липецкой области должно быть привито от ковида не менее 80% сотрудников коллективов предприятий.

Власти Липецкой области объявили с 30 октября по 7 ноября в регионе нерабочими днями, на этот период вводится система QR-кодов для посещения театров, филармонии и краеведческого музея, закрываются торговые центры, предприятия сферы обслуживания, спортивные студии и косметические салоны и другие учреждения, разрешена работа продуктовых магазинов, аптек и ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы. Сейчас в Липецкой области система QR-кодов работает в тестовом режиме в ряде учреждений общественного питания.