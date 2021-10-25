Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла рекордных показателей

ЖЕНЕВА, 25 октября. /ТАСС/. Концентрация парниковых газов в земной атмосфере достигла в 2020 году рекордных уровней, несмотря на снижение экономической активности, вызванное пандемией коронавируса. В 2021 году эта тенденция продолжилась, сообщила в понедельник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Насыщение атмосферы удерживающими тепло парниковыми газами достигло нового рекорда в прошлом году. Ежегодный прирост превысил средние показатели 2011-2020 годов", - отмечает ВМО в информационном бюллетене. Замедление роста экономики в 2020 году из-за пандемии COVID-19 "не оказало какого-либо заметного влияния на уровни парниковых газов в атмосфере и темпы их роста".

Концентрация углекислого газа (СО2) составила в 2020 году в среднем 413,2 части на миллион, что на 2,5 части больше, чем годом раньше. В свою очередь концентрация метана (CH4) достигла 1889 частей на миллиард, а оксида азота (N2O) - 332,2 части на миллиард, что соответственно на 11 и 1,2 части превышает уровень 2019 года. Данные мониторинга свидетельствуют о продолжении роста в 2021 году. Так, в июле 2021 года датчики на станции Мауна-Лоа (Гавайи, США) зафиксировали концентрацию СО2 в 416,96 части на миллион, тогда как в июле 2020 года этот уровень составлял 414,62. Выросли за год показатели и на станции Грим (Тасмания, Австралия) - с 410,03 до 412,1.

"Пока продолжаются выбросы, глобальная температура будет расти. Учитывая долгую жизнь молекул СО2, даже если выбросы будут резко сокращены до нулевого уровня, наблюдаемый уровень температуры будет сохраняться в течение нескольких десятилетий", - констатировали эксперты. Как пояснили в ВМО, это означает увеличение числа экстремальных погодных явлений, включая сильную жару и дожди. С 1990 по 2020 год связанное с парниковыми газами влияние потепления на климат выросло на 47%. При этом на долю СО2 приходится около 80% этого увеличения, говорится в информационном бюллетене.

Неутешительная новость

Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас расценил опубликованные организацией данные как "неутешительное научное сообщение" для участников предстоящей в Глазго 31 октября - 12 ноября 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. "При нынешних темпах роста концентрации парниковых газов к концу этого века мы увидим повышение температуры, значительно превышающее целевые показатели Парижского соглашения в размере 1,5-2 градусов Цельсия выше доиндустриальных уровней, - сказал Таалас. - Мы значительно отклонились от курса". Генсек ВМО напомнил, что "двуокись углерода остается в атмосфере веками, а в океане - еще дольше".

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов, не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.