В горах и предгорьях Адыгеи выпал первый снег

МАЙКОП, 25 октября. /ТАСС/. Первый снег выпал в горах Адыгеи, в частности, на популярном у туристов плато Лаго-Наки, сообщили в пресс-службе Кавказского государственного природного биосферного заповедника в понедельник.

"Снег пошел в ночь на понедельник, сейчас на плато Лаго-Наки - почти 20 см, и он продолжает идти. То есть на высоте свыше 1,7 тыс. метров образовался снежный покров", - говорится в сообщении.

Снег также выпал в предгорьях - в поселке Каменномостском, станице Даховской. В Майкопе снег наблюдался местами, в частности, в восточной части города, которая ближе к горам.

Как сообщила заместитель руководителя Адыгейского гидрометцентра Виктория Гусева, ночи на этой неделе будут холодными, с температурой воздуха до нуля градусов, небольшими морозами.

"Днем температура начнет постепенно повышаться - на один-два градуса, и к концу недели опять приблизится к 18-20-градусной отметке", - сказала она.