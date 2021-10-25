В России в 2021 году выросло число нападений по мотивам ксенофобии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Общее количество нападений, связанных с ксенофобией, в январе - августе 2021 года выросло по сравнению с прошлым годом. Это следует из доклада Московского бюро по правам человека, который представил его директор, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в понедельник в ходе круглого стола "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России".

"Мы на протяжении последних лет постоянно говорили о том, что фиксируется спад общего числа нападений, актов вандализма, проявлений нетерпимости на этнической и религиозной почве. Однако сегодня вынуждены констатировать, в период с января по август этого года наблюдается рост общего числа нападений по ксенофобским мотивам", - заявил Брод.

По словам правозащитника, речь не идет о росте таких инцидентов в десятки и сотни раз, "но тем не менее такая тенденция настораживает".

"Если в прошлом году имели место всего семь нападений [по мотивам ксенофобии], в январе - августе этого года их уже 17. Число пострадавших в результате актов агрессии также выросло - восемь пострадавших в прошлом году, 19 - в январе - августе этого года. Также наблюдаем рост общего числа актов вандализма по мотивам национальной и религиозной нетерпимости. К сентябрю этого года мониторингом зафиксировано 19 таких случаев. В то время, как за весь прошлый год их было 23", - сообщил он.