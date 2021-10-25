В Казани создали Telegram-бот, который сообщит о наличии вакцины в прививочных пунктах

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Telegram-бот, который расскажет о наличии той или иной вакцины в пунктах вакцинации, начнет работать в Казани. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков на еженедельном совещании в мэрии в понедельник.

"Не всегда жители могли получить требуемую информацию в короткий срок, методично, самостоятельно обзванивая пункты. С учетом данной ситуации, мэрией Казани и управлением здравоохранения города был разработан Telegram-бот, позволяющий получить всю информацию о наличии вакцин в разрезе вида вакцины в конкретном пункте вакцинации на 8 часов утра текущего дня", - сказал Жаворонков.

Чат-бот планируется запустить в ближайшие два дня.

Ранее Жаворонков заявил, что почти половина взрослого населения Казани - 48,6% - привилась от новой коронавирусной инфекции.

Всего в городе работает 48 пунктов вакцинации из них 12 пунктов вне медицинских учреждений, это торговые центры, культурные центры, отделение банка. Также в понедельник в Казани открывается пункт вакцинации в аквапарке. Всего в городе работает 75-80 выездных прививочных бригад.

На 25 октября в Татарстане зарегистрировано 29 707 случаев COVID-19, за последние сутки инфекция выявлена 167 человек. Выздоровели за весь период 24 636 человек, в том числе 25 - за минувшие сутки. Всего вакцинированы 1 426 700 человек (прирост привившихся за последние сутки - 31 300), из них 1 008 592 завершили цикл вакцинации.