В Бурятии не будут требовать закрытия предприятий внебюджетной сферы 30 октября - 7 ноября

УЛАН-УДЭ, 25 октября. /ТАСС/. Власти Бурятии не будут требовать закрытия предприятий внебюджетной сферы на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Вместе с тем в республике будет усилена проверка работы в общественных заведениях системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавирусной инфекции или перенесенное заболевание. Об этом в понедельник журналистам заявил глава региона Алексей Цыденов.

"С 30 октября по 7 ноября в Бурятии вводятся ограничения без прямого закрытия деятельности. Будет более широкое применение QR-кодов, будет усилен контроль на входе в заведения общепита, торговые заведения. Прямого закрытия предприятий, организаций не предусматривается. По домам отправляем работников бюджетной сферы", - сказал Цыденов.

По его словам, такое решение продиктовано хорошими темпами вакцинации населения республики, а также тем, что нагрузка на систему здравоохранения позволяет пока не вводить полный локдаун. Однако на период с 30 октября по 7 ноября в Бурятии вводится запрет на проведение банкетов.

"Предприниматели имеют право сами закрыться и заявиться на меры поддержки. Принудительного запрета на работу не вводим, - подчеркнул глава региона. - Но, если будут массовые нарушения [при работе системы QR-кодов], закроем всех. Проверять будут мобильные группы, они усилят проверки".

Продолжат работать в период с 30 октября по 7 ноября детские сады, театры, кинотеатры, в плановом режиме также будут работать медорганизации. Школьников Бурятии в эти дни ждут каникулы.

В Бурятии, по оперативным данным, зарегистрирован 62 161 новый случай заражения COVID-19, из них 162 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 896 пациентов, занятость коечного фонда составляет 86,4%, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 2 815 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 957 человек, из них пятеро - за последние сутки. В регионе продолжается вакцинация. Первым компонентом привиты 383 907 человек, завершили вакцинацию 301 773 человека (около 60% взрослого населения).