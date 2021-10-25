Виктор Шкулев стал владельцем крупнейшего информагентства Забайкалья "Чита.Ру"

ЧИТА, 25 октября. /ТАСС/. Основной владелец медиакомпании Hearst Shkulev Group Виктор Шкулев стал владельцем крупнейшего в Забайкальском крае информационного агентства "Чита.Ру", сообщается в понедельник на сайте агентства.

"Мне всегда хотелось, чтобы у меня был медиабизнес в родном Забайкалье. И для развития нашей сети городских порталов в регионе "Чита.Ру" - оптимальное решение. Базовые принципы работы агентства совпадают с тем, как мы развиваем свои медиа в других регионах. То же самое касается ИА "Ирсити", хотя масштабы у иркутского агентства пока несравнимы с Читой", - приводятся в сообщении слова Шкулева.

Новый владелец информагентства подчеркнул, что намерен сохранить коллектив компании и использовать ресурсы медиагруппы для развития сайта.

Ранее агентство принадлежало совету из четырех учредителей, которые и основали "Чита.Ру", - Сергею Мастерову, Кириллу Беломестнову, Алексею Абраменко и Евгению Насоловцу. Сумма сделки не разглашается.

Агентство "Чита.Ру" создано в начале 2000-х годов в Чите. Аудитория сайта достигает 1 млн пользователей в месяц. Проект "Ирсити" запущен в 2014 году, его месячная аудитория составляет около 300 тыс. пользователей.