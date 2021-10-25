На Ставрополье по программе "Семейная ипотека" выдали более 53 тыс. кредитов

ПЯТИГОРСК, 25 октября. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. кредитов было выдано на Ставрополье по государственной программе "Семейная ипотека" с начала ее действия в 2019 году. Общая сумма составила около 1,7 млрд рублей, сообщили журналистам в понедельник в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"В Ставропольском крае за время действия госпрограммы "Семейная ипотека" выдано свыше 53 тыс. кредитов многодетным семьям на сумму около 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компенсацию от государства уже получили 5 540 таких семей.

По информации управления, с 2019 года по решению президента России Владимира Путина многодетные семьи с ипотечными кредитами могут получить от государства сумму до 450 тыс. рублей или в размере остатка кредита, если он меньше этой суммы. Претендовать на эти средства можно, если третий или последующий ребенок родился в 2019-2022 годах.

В июле нынешнего года условия программы были расширены.

"Также подписано постановление о внесении изменений в программу льготной ипотеки. Документ откроет возможность для кредитования граждан по ставке 7%, желающих купить или построить частный дом. Получить заем можно будет до конца действия программы льготной ипотеке, то есть до 1 июля 2022 года. Постановление позволит выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов", - сказано в пресс-релизе.