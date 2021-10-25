Университет Иннополис выиграл 90 млн рублей на открытие центра трансфера технологий

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Университет Иннополис создаст центр трансфера технологий за 90 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера Республики Татарстан Романа Шайхутдинова.

"Университет Иннополис стал лидером конкурса Министерства науки и образования Российской Федерации в рамках федерального проекта "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям национального проекта "Наука и университеты" и выиграл субсидию в размере более 90 млн рублей на открытие центра трансфера технологий", - сообщила пресс-служба.

Новый центр займется коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и университетов.

Отмечается, что всего в России планируется до 2024 года открыть 35 центров трансфера технологий. На эти цели выделено 3 млрд рублей. Центры станут элементом экосистемы университетского технологического предпринимательства при поддержке программы "Приоритет-2030".

"Для нас очень значимо, что один из 35 центров трансфера технологий откроется на базе Университета Иннополис. Работа нового центра будет направлена не только на создание эффективных систем управления интеллектуальной собственностью для других вузов, но и коммерциализацию собственных разработок Университета Иннополис по направлениям беспилотных транспортных средств, систем распределенного реестра, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности и других технологий", - цитирует пресс-служба заместителя премьер-министра Татарстана Романа Шайхутинова.