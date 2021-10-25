В Калужской области число желающих привиться от ковида выросло в четыре раза

КАЛУГА, 25 октября. /ТАСС/. Число желающих записаться на прививку через портал госуслуг в Калужской области, где с 15 декабря вводятся QR-коды для посещения общественных мест, за минувшую неделю выросло больше, чем в четыре раза. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram -канале глава региона Владислав Шапша.

"По данным ЦУР [Центр управления регионом], на 420% выросло количество желающих записаться в лист ожидания на прививку через портал госуслуг", - сообщил губернатор.

По его словам, только за прошедшую неделю в Калужской области прививку от ковида первым компонентом сделали более 24,5 тыс. человек, за вчерашний день вакцинировано 3 226 человек. "Чтобы не вводить более жесткие ограничения, нужно последовательно идти по пути создания коллективного иммунитета", - отметил Шапша.

По данным Минздрава региона, всего вакцинировано 342,7 тыс. человек (52,7% от плана). Для наращивания объемов вакцинации в областном центре развернуты дополнительные прививочные пункты.

Ранее глава региона подписал постановление, согласно которому с 15 декабря в Калужской области вводится система QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, театров и бассейнов. Этого времени, по мнению властей, должно хватить людям, чтобы сделать прививку от СOVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 51,9 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлено 166 новых диагнозов, выздоровели 49,5 тыс. пациентов, умерли 825 человек.